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        İşçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı; 16 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'da yüksek hızlı tren hattı inşaatında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:45
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        İşçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı; 16 yaralı
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        AFYONKARAHİSAR'da yüksek hızlı tren hattı inşaatında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaraladı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Küçükçobanlar köyü yolunda meydana geldi. Yüksek hızlı tren hattı inşaatında çalışan personeli taşıyan İ.G.'nin kullandığı 07 BBF 824 plakalı minibüs ile E.Ü. idaresindeki 64 EL 003 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 16 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu olurken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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