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        Yolcu otobüsü şarampole devrildi; 1 ölü, 25 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:04 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:10
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        Yolcu otobüsü şarampole devrildi; 1 ölü, 25 yaralı
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        AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 25 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 04.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesi girişinde meydana geldi. Alanya- Ankara seferini yapan Isparta Petrol firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, şoför M.A.K.'nin (38) direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Yolculardan S.K.'nin (30) hayatını kaybettiği belirlendi. 1'i ağır 25 yaralı ise ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. Şoför M.A.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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