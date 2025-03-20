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        Yolcu otobüsü şarampole devrildi; 1 ölü, 25 yaralı (2)

        OTOBÜSÜNALTINDA KALIP ÖLDÜ, EŞİ VE OĞLU YARALIAfyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden kişinin Süleyman Kırcı olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:03 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:05
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        Yolcu otobüsü şarampole devrildi; 1 ölü, 25 yaralı (2)
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        OTOBÜSÜNALTINDA KALIP ÖLDÜ, EŞİ VE OĞLU YARALI

        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden kişinin Süleyman Kırcı olduğu öğrenildi. Kırcı'nın, eşi Yeter Tunay Kırcı ve oğlu M.E.K. (3) ile Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden otobüse bindiği belirtildi. Ankara'ya doğru hareket eden otobüsün 25 kilometre sonra Kılıçarslan beldesi girişinde devrildiği, Süleyman Kırcı'nın otobüsün altında kalarak hayatını kaybettiği, eşi ve oğlunun ise yaralandığı belirlendi. Yeter Tunay Kırcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kırcı ailesinin Ankara'da akraba ziyaretine gittikleri öğrenildi.

        Gözaltına alınan otobüs şoförü M.A.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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