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        Otobüs kazasında ölen belediye personeli, son yolculuğuna uğurlandı

        AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden belediye personeli Süleyman Kırcı (30), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:40 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:45
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        Otobüs kazasında ölen belediye personeli, son yolculuğuna uğurlandı
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        AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden belediye personeli Süleyman Kırcı (30), toprağa verildi. Kırcı'nın yaralı eşi ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan otobüs şoförü M.A.K. (38), tutuklandı.

        Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Sinanpaşa ilçesi Kılıçarslan beldesi girişinde meydana geldi. Alanya-Ankara seferini yapan Isparta Petrol firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, şoför M.A.K.'nin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden Ankara'ya akraba ziyaretine gitmek üzere eşi Yeter Tunay Kırcı ve oğlu M.E.K. (3) ile otobüse binen Süleyman Kırcı'nın, kaza sırasında otobüsün altında kalıp öldüğü belirlendi. Kırcı'nın eşi ve oğlunun da aralarında olduğu 1'i ağır 25 yaralı, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan yaralılar, taburcu edildi. Kazadan sonra gözaltına alınan otobüs şoförü M.A.K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Sandıklı Belediyesi'nde personel olarak görev yaptığı öğrenilen Süleyman Kırcı'nın cenazesi, bugün memleketi Sandıklı'ya bağlı Bekteş köyünde, cuma vakti kılınan namaz sonrası toprağa verildi. Kırcı'nın eşi ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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