Afyonkarahisar'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

M.Ç, (66) dün aldığı öne sürülen sahte alkol (metil alkol) sonrası rahatsızlanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Burada ilk müdahalesi yapılan M.Ç, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

M.Ç. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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