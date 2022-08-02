Afyonkarahisar'da "çocuk teslim merkezi" hizmete girdi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Adliyesi'nde "çocuk teslim merkezi" hizmete girdi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemeleri Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması Afyonkarahisar'da 1 Ağustos'ta başlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Afyonkarahisar'da çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulması başvuru işlemlerinin adliye binasının zemin katında yapıldığı kaydedildi.





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