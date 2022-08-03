Afyonkarahisar Belediyesi, YKS'ye giren öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrencilere tercihlerinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.



Kentteki bir AVM'nin içerisine belediyenin uzman ekiplerince kurulan stantta, gençlerin YKS tercihlerinde destek olunuyor.

Standa gelen gençler de puanlarına göre uzman ekipten bilgi alıyor.

Gençlerin kendilerine en uygun üniversite ve bölümü seçmeleri için kurulan standın, 5 Ağustos'a kadar 10:00 ve 17:00 saatleri arasında açık olacağı bildirildi.

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