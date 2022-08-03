Afyonkarahisar'da üniversitedeki görevinden ayrılan hekimden "istifa" açıklaması

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki (AFSÜ) görevinden ayrılan Doç. Dr. Mehmet Özen, istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Özen, gazetecilere, istifa etmesinde AFSÜ Rektörlüğü, dekanlık ve diğer akademisyenlerin ilgisinin olmadığını belirtti.

Kendisine hiçbir şekilde baskı yapılmadığını aktaran Özen, "Bu konu kapansın istiyorum. Bu açıklamayı yapma sebebim de üniversite ve hastane yönetimiyle diğer doktor arkadaşlarımla problemim olmadığıdır. Bana da herhangi bir mobbing ve baskı uygulanmamıştır. Çok rahat çalışma ortamım vardı." diye konuştu.



Sosyal medya hesaplarını kapattığını vurgulayan Özen, 2006 ve 2013'de yurt dışından teklif aldığını ancak kendisinin Türkiye'de kalmak istediğini kaydetti.















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