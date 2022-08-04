Sandıklı'da haşhaş boyama etkinliği yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki halk kütüphanesinde haşhaş boyama etkinliği düzenlendi.

Anasınıfı öğretmeni Burçin Özkan tarafından etkinliğe katılan öğrencilere haşhaş bitkisiyle yapacakları boyama çalışması hakkında bilgi verildi. Daha sonra etkinliğe katılan öğrenciler, bitkileri boyadı.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Burcu Erdoğdu, gazetecilere, amaçlarının her yaştan çocuğu kütüphaneye çekmek olduğunu belirtti.

Çocukları sosyal ve kültürel bakımdan desteklemek istediklerini aktaran Erdoğdu,"Kütüphaneler artık sadece kitap ödünç alınan ve ders çalışılan mekanlar değil, bundan çok daha fazlası, gerçekleştirilen her tür etkinlikle hayatın tam içinde. Küçük büyük herkesi kütüphanelerimize bekliyoruz."dedi.

Özkan da yaz tatilinde öğrencilerin zamanlarının boş geçirmemeleri için etkinlik düzenlendiklerini ifade etti.





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