Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

M.C.B. (23) idaresindeki 11 AF 320 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu hal kavşağında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.B.U. (24), İlayda Eroğlu (19) ve Seda Nur Yılmaz (22) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eroğlu ile Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü M.C.B. ile S.B.U'nun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



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