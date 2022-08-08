Afyonkarahisar'da "Pickleball Türkiye Turnuvası" yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Pickleball Türkiye Turnuvası'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Afyonkarahisar Belediyesinin desteğiyle Akarçay Rekreasyon Alanı'nda yapılan turnuvaya, İstanbul, İzmir, Denizli ve Konya'dan sporcular katıldı.
Turnuvada, Osman Akkaya birinci olurken İbrahim Bahçıvan ikinci, Hasan Değer üçüncü oldu.
Dereceye giren sporculara, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Afyonkarahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı ile Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilcisi Mustafa Türk tarafından para ödülü ve plaket verildi.