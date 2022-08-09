Yıllar sonra döndüğü köyünde kavun ve karpuz yetiştiriyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Antalya'da turizm sektöründeki işinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ayrılan 51 yaşındaki Bayram Karakurt, memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine dönüp arazilerinde organik kavun ve karpuz yetiştirmeye başladı.

Karakurt, Kovid-19 sürecinde Antalya'dan 2021'de yerleştiği köyü Ekinhisar'daki 9 dekarlık tarlasına kavun ve karpuz ekimi yaptı.

Kazancın iyi olması dolayısıyla bu yılda ekiliş alanını 16 dekara çıkaran Karakurt, seneye daha çok arazi de kavun ve karpuz yetiştirmeyi planlıyor.

Karakurt, gazetecilere, 10 yıl önce Antalya'ya gittiğini farklı işlerin yanı sıra en son turizm sektöründe çalıştığını söyledi.

Kovid-19 sürecinde köyüne döndüğünü dile getiren Karakurt, şöyle konuştu:

"Geçen yıl tahminlerimizin üzerinde para kazandık. Allah bereket versin. Bu sene de devam ettirelim dedik. Bu sene kendimiz pazarladığımız için güzel para kazanıyoruz. Toptan versek kilogramı 1-1,5 lira. Ama kendimiz pazarladığımız için 3-4 liraya kadar satış yapıyoruz. Allah nasip ederse seneye ekilişimizi ikiye katlayarak devam edeceğiz. Gün geçtikçe pazarımız da genişliyor."

Karakurt'un üniversite öğrencisi oğlu Yasin Karakurt da yaz tatilinde babasının arazilere ektiği kavun ve karpuzların toplanmasına ve pazarlanmasına yardım ettiğini ifade etti.









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