Sandıklı'da "Termal Turizm Festivali" devam ediyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde geleneksel olarak düzenlenen "Termal Turizm Festivali" sürüyor.
Sandıklı Belediyesi’nin organizasyonuyla Hüdai Kaplıcaları'nda devam eden festivalin ikinci gününde vatandaşlar, stantları gezdi, animasyon ve sahne şovları izledi.
Festivalde, Gardaş Yaranler ekibi yöresel oyunlar ile kılıç kalkan ekibi ise gösterilerini sundu.
Yoğun yağmura rağmen alanı dolduran vatandaşlar yağmur altında sanatçı Tuğçe Kandemir'in konseriyle eğlendi.
Belediye Başkanı Mustafa Çöl, konser sırasında yaptığı konuşmada, yağışa rağmen festivale katılan herkese teşekkür ederek, "İnşallah önümüzdeki yıllarda sıcak yaz akşamlarında festivalimizi yeniden düzenleyeceğiz."ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından Çöl, sanatçı Kandemir'e hediye takdim etti.