Afyonkarahisar'da bakımları tamamlanan 14 kuş doğaya salındı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (AKÜREM) bakımları tamamlanan kerkenez yavruları, doğaya bırakıldı.

Kentte farklı bölgelerde bulunup Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek AKÜREM'e getirilen kerkenez yavrularının bakım ve rehabilitasyonu tamamlandı.

Yavrular, AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, Şube Müdürü Selçuk Öcal, merkezin gönüllü gençleriyle AKÜ kampüsünden doğaya salındı.

Kandır, gazetecilere, AKÜREM'e getirilen 14 kerkenez yavrusunun bakımlarının yapılarak büyütüldüğünü söyledi.













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