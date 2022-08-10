Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da eğitim uçağının zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Afyonkocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne zorunlu iniş yaptı.

Uçaktaki 2 kişinin, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.



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