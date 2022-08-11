GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da eğitim uçağının zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne zorunlu iniş yaptı.

Uçaktaki 2 kişi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.



Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın hastanede gözetim altında bulunan pilot ve öğrenciyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.













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