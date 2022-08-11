Sandıklı'da "Termal Turizm Festivali" sürüyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen "Termal Turizm Festivali" devam ediyor.

Sandıklı Belediyesi'nin organizasyonuyla Hüdai Kaplıcaları'ndaki festivalin üçüncü gününde Grup Gentilmen ile sanatçı Uğur Işılak konser verdi.

Festivalde, ilçede düzenlenen spor branşlarında dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri verildi.

Etkinliğe, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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