Afyonkarahisar'da turistlerin çantalarından para çaldığı öne sürülen hükümlü yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde turistlerin çantalarından para çaldığı iddia edilen firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi mevkisindeki bir otobüsteki turistlerin çantalarından para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, durumundan şüphelendiği otobüsteki R.T'yi kaçmak üzereyken yakaladı.

R.T'nin 5 suçtan 11 yıl 20 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit eden ekipler, firari hükümlünün üst aramasında 445 avro ile 1900 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.