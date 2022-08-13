Belçikalı genç kız, Afyonkarahisar'da Müslüman oldu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Müslüman olan Belçika vatandaşı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Anizet Heloise'ye dini bilgiler kitabı ile Kuran-ı Kerim hediye edildi.

İlçe Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Müftü Vekili Mehmet Aydınalp nezaretinde kurumda gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, Heloise'ye tercüman eşliğinde imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı.

Ardından kelimeişehadet getiren Heloise, Müslüman oldu.

Heloise'ye "ihtida belgesi" ile dini bilgiler kitabı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Leyla ismini alan Heloise, yaptığı açıklamada, İslam dinini seçmesinin nedenini mantıklı ve sorularına cevap bulması ile huzur duyması olarak açıkladı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.