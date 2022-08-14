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Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sona erdi

AA

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sona erdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması" Afyonkarahisar'da düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki İHA yarışlarına, uluslararası ve liseler arası kategorilerde başarılı bulunan 250'nin üzerinde takım katıldı.

Ödül töreninde konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEKNOFEST'in ilk yılında 2018'de 500 bin katılımcının olduğunu söyledi.

500 bin kişinin de ziyaret etmek amacıyla TEKNOFEST'e geldiğini kaydeden Mandal, "Beşinci yılda sadece arada pandemiyi de dikkate aldığımız zaman 750 bin öğrenci aday olarak yarışmak için TEKNOFEST'e başvurdu. 500 bin ziyaretçiden 750 bin yarışmacıya bu, muhteşem bir gelişme." dedi.

Geleceğe umutla baktıklarını ifade eden Mandal, "Türkiye’nin, ülkenin ve insanlık için milli teknoloji hamlemiz kapsamında teknolojiyi kullanan değil, bağımlısı olan değil tasarlayan, geliştiren ve üreten bireyler olma yolunda ilerlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başarıların artarak devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren de TEKNOFEST'in sadece bir yarışma olmadığını söyledi.

Eren, "Milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin milli ve özgür teknolojilerini daha lise düzeyinden alıp buralardan gençleri yetiştirerek adeta bir toplumsal seferberlikle toplumun tüm katmanlarına yaymak istiyor." diye konuştu.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ise Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları kapsamında festivalin, yarışmaların Afyonkarahisar'da düzenlenmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

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