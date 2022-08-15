Afyonkarahisar'da kaçak makaron ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir evde kaçak 225 bin boş, 90 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri bir eve operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 3 makaron doldurma makinası, bir hava kompresörü, 225 bin boş makaron, 90 bin doldurulmuş makaron, 237 kilogram kıyılmış tütün ve 2 bin 400 bandrol ele geçirildi.
Operasyonda B.A. ve E.M, isimli şahıslar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.