Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeye göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban Beldesi yakınlarında çarpıştı. Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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