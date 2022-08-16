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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da taksi şoförü, tartıştığı araç sürücüsünü bıçakla yaraladı.

Dörtyol Mahallesi'ndeki Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin otoparkında, 03 T 0190 plakalı taksinin sürücüsü R.Ş. ile 06 TDB 18 plakalı aracın şoförü M.V. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ş, bıçakla M.V'yi yaralayıp kaçtı.

M.V, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası Hasan Karaağaç Mahallesi'nde bıçakla yakalanan R.Ş, gözaltına alındı.





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