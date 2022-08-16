GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

B.K. yönetimindeki otomobil, aracı arızalandığı için emniyet şeridinde durarak arızayı gidermeye çalışan R.Ç. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada iki otomobil arasında kalan R.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, aracın yanında bulunan M.Ç ile D.Ç. diğer sürücüsü B.K. ile otomobilde bulunan A.K, S.K, B.K. yaralandı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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