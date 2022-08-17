Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında Armoni Mızıkası Afyonkarahisar'da konser verdi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında Armoni Mızıkası konser verdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası, 30 Ağustos Zafer Marşı, Ayyıldız Rapsodi, Hey Onbeşli, Plevne Marşı, Yemen Türküsü, Gaziantep Yolunda, Ordunun Duası, Karahisar Kalesi, Efem, Ah Bir Ataş Ver, Dere Geliyor Dere, Gökte Yıldız Ay mısın, Atabarı ve Vatan Marşı'nı seslendirdi.

Konsere, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.





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