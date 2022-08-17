Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eşi ile bir kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan M.A.U. (37), geniş güvenlik önlemleri altında Sandıklı Adliyesi'ne getirildi.

İlçe merkezinde bir kahvehanede M.A.U. (37) dün, tartıştığı İ.D'yi (27) öldürmüş, iş yerinde bulunan A.D. (55) de hafif yaralanmıştı.

Mahalle muhtarlığına sığınan eşi S.U'yu da silahla öldüren zanlı, saklandığı metruk binada güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

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