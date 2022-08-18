Hasadına başlanan yazlık patatesler fabrikada işlenerek sofralarda yerini alıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasadına başlanan yazlık patatesler fabrikada işlenerek sofralarda yerini alıyor

AA

Hasadına başlanan yazlık patatesler fabrikada işlenerek sofralarda yerini alıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da hasadına başlanan yazlık patatesler fabrikada işlenerek sofralara ulaşıyor.

Kentte patates hasadını sürdüren üreticiler, ekili alanların artması ve yağışın iyi olmasına bağlı olarak bu hasat döneminde rekoltenin artacağını öngörüyor.

Patates ekim alanları ve rekoltesi her geçen yıl artan Afyonkarahisar, 2021'de 585 bin ton patates üretimiyle Türkiye'de 3. sırada yer alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da 2021'de 151 bin dekarlık alanda patates üretildiğini dile getirdi.

Acar, "2021'de Afyonkarahisar'da toplam üretimimiz 585 bin tondu. Geçen yıl üretim 2020'ye göre artmıştı. Bu yıl biraz daha artmasını bekliyoruz. Bizim ürettiğimiz patateslerin büyük çoğunluğu yazlık. Temmuz başında çıkmaya başlıyor." dedi.

Acar, Afyonkarahisar'da patates işleyen 5 işletmenin olduğunu ve üretim konusunda üreticilere ciddi destek verdiğini vurguladı.

Kentte sözleşmeli patates ekiminin de yaygınlaşmaya başladığını aktaran Acar, "İşleme tesislerinden parmak patates üretimi yapan var. Patates püresi üreten tesisler var. Özellikle parmak patates ihracata yönelik ürün. Onun dışında patates püresi de iç piyasada toplu tüketim yerlerine verilen bir ürün. Afyonkarahisar patatesinin Türkiye'de isim yaptığını herkes biliyor. Patates üreticisi son birkaç yıldır iyi para kazandığı için patates üretimi artarak devam ediyor." diye konuştu.

- "Genellikle iç piyasada iyi bir pazar ağımız var"

Patates işleme tesisi sahibi Mehmet Altındaş da bölgenin dondurulmuş patates için ideal bir konumda olduğunu kaydetti.

Tarladan gelen patateslerin fabrikada işlenerek paketlendiğini dile getiren Altındaş, "Genellikle iç piyasada iyi bir pazar ağımız var. Yurt dışına da belirli miktarda zaman zaman Rusya'ya, Dubai'ye ve Irak gibi ülkelere gönderiyoruz. İşletmenin yıllık kapasitesi hammadde olarak 50 bin ton. Ürün olarak 25 bin ton. Yılda 25 bin ton mamul olarak üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi ...
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında Armoni Mızıkası Afyonkarahisar'da konser verdi
YEREL HABERLER Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında ...
GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da iki otomobilin ...
Afyonkarahisar'da taksi şoförü tartıştığı araç sürücüsünü bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da taksi şoförü tartıştığı araç ...
Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren zanlı gözaltına ...
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 ...
Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla şehit ve gazi çocukları Kocatepe'yi gezdi
YEREL HABERLER Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla şehit ve gazi ...
Afyonkarahisar'da lavanta turizmi hareketliliği başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da lavanta turizmi hareketliliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.