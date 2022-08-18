Hasadına başlanan yazlık patatesler fabrikada işlenerek sofralarda yerini alıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da hasadına başlanan yazlık patatesler fabrikada işlenerek sofralara ulaşıyor.

Kentte patates hasadını sürdüren üreticiler, ekili alanların artması ve yağışın iyi olmasına bağlı olarak bu hasat döneminde rekoltenin artacağını öngörüyor.

Patates ekim alanları ve rekoltesi her geçen yıl artan Afyonkarahisar, 2021'de 585 bin ton patates üretimiyle Türkiye'de 3. sırada yer alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da 2021'de 151 bin dekarlık alanda patates üretildiğini dile getirdi.

Acar, "2021'de Afyonkarahisar'da toplam üretimimiz 585 bin tondu. Geçen yıl üretim 2020'ye göre artmıştı. Bu yıl biraz daha artmasını bekliyoruz. Bizim ürettiğimiz patateslerin büyük çoğunluğu yazlık. Temmuz başında çıkmaya başlıyor." dedi.

Acar, Afyonkarahisar'da patates işleyen 5 işletmenin olduğunu ve üretim konusunda üreticilere ciddi destek verdiğini vurguladı.

Kentte sözleşmeli patates ekiminin de yaygınlaşmaya başladığını aktaran Acar, "İşleme tesislerinden parmak patates üretimi yapan var. Patates püresi üreten tesisler var. Özellikle parmak patates ihracata yönelik ürün. Onun dışında patates püresi de iç piyasada toplu tüketim yerlerine verilen bir ürün. Afyonkarahisar patatesinin Türkiye'de isim yaptığını herkes biliyor. Patates üreticisi son birkaç yıldır iyi para kazandığı için patates üretimi artarak devam ediyor." diye konuştu.

- "Genellikle iç piyasada iyi bir pazar ağımız var"

Patates işleme tesisi sahibi Mehmet Altındaş da bölgenin dondurulmuş patates için ideal bir konumda olduğunu kaydetti.

Tarladan gelen patateslerin fabrikada işlenerek paketlendiğini dile getiren Altındaş, "Genellikle iç piyasada iyi bir pazar ağımız var. Yurt dışına da belirli miktarda zaman zaman Rusya'ya, Dubai'ye ve Irak gibi ülkelere gönderiyoruz. İşletmenin yıllık kapasitesi hammadde olarak 50 bin ton. Ürün olarak 25 bin ton. Yılda 25 bin ton mamul olarak üretiyoruz." ifadesini kullandı.

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