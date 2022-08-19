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Afyonkarahisar'da 11 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı

AA

Afyonkarahisar'da 11 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 11 iş yerinin camını kıran şüpheli, gözaltına alındı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen R.A, (23) duba ve taş gibi sert cisimlerle Dumlupınar ve Burmalı mahallelerinde 11 iş yerinin camını kırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, R.A'yı Osman Atilla Caddesi'nde çevresindekilere bağırarak tehdit ettiği sırada yakaladı.

Gözaltına alınan R.A, ambulansla önce hastaneye, ardından emniyete götürüldü.

Lokantasının camı kırılan Mehmet Çınar, şüpheliden şikayetçi olmayı düşünmediğini kaydetti.

Öte yandan, R.A'nın bölgedeki bir taksi durağının camını kırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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