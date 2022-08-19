Ekvadorlu kadın Afyonkarahisar'da Müslüman oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Müslüman olan Ekvador vatandaşı kadın Maria Fernanda Jimenez Lombeida'ya İspanyolca dini bilgiler kitabı ile Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

İlçe Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Müftü Vekili Mehmet Aydınalp nezaretinde kurumda gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, Lombeida'ya tercüman eşliğinde imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı.

Ardından şahitler huzurunda kelime-i şehadet getiren Lombeida, Müslüman oldu.

Lombeida'ya "ihtida belgesi" ile İspanyolca dini bilgiler kitabı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Meryem ismini alan Lombeida, yaptığı açıklamada, kendi hür iradesiyle İslam dinini seçtiğini ve Kur'an okunurken huzur duyduğunu ifade etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.