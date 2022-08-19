Ekvadorlu kadın Afyonkarahisar'da Müslüman oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Müslüman olan Ekvador vatandaşı kadın Maria Fernanda Jimenez Lombeida'ya İspanyolca dini bilgiler kitabı ile Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
İlçe Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Müftü Vekili Mehmet Aydınalp nezaretinde kurumda gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, Lombeida'ya tercüman eşliğinde imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı.
Ardından şahitler huzurunda kelime-i şehadet getiren Lombeida, Müslüman oldu.
Lombeida'ya "ihtida belgesi" ile İspanyolca dini bilgiler kitabı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
Meryem ismini alan Lombeida, yaptığı açıklamada, kendi hür iradesiyle İslam dinini seçtiğini ve Kur'an okunurken huzur duyduğunu ifade etti.