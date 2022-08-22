Afyonkarahisar'da aşçının minibüsü ve yemek takımları çalındı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aşçı Ahmet Özer'in lokantasının yanına park ettiği içerisinde düğün ve mevlitler de kullandığı yemek takımlarının bulunduğu minibüs çalındı.

Ece Mahallesi Adem Göktaş Sokak'ta bulunan lokanta yanında park halindeki Ahmet Özer'e ait 03 LP 507 plakalı minibüs, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Özer, sabah lokantasına geldiğinde minibüsünü göremeyince polisi aradı.



Polis ekipleri, minibüsün bulunması için çalışma başlattı.



Lokantanın güvenlik kameralarına bir kişinin minibüsün etrafında dolaşması ve minibüsün gitmesi yansıdı.



Ahmet Özer, "Arabamda 30 bin liralık sermayem, çocuklarımın rızkı vardı. Arabada düğün ve mevlit yemeklerinde kullandığım takımlarım vardı. Bazı düğün ve mevlit rezervasyonlarımı iptal etmek zorunda kaldım. Çok mağdurum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Bir an önce aracımın bulunmasını istiyorum." dedi.

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