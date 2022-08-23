Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bagajında uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Kokuya duyarlı "dedektör köpek" yardımıyla aracın bagajında yapılan aramada, kutu içerisinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü Y.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.