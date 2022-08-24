Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle vurulan sürücü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da trafikte tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Nuribey beldesinde A.A. (42) aracıyla, trafikte M.D'nin (39) kullandığı aracı durdurmak için kasten çarptı.

A.A, aracından aldığı pompalı tüfekle M.D'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Omuzdan ağır yaralanan M.D, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Salar beldesinde gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.