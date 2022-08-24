Afyonkarahisar'da 1922 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla kentte 1922 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

İstiklal Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri (DSİ) 183. Şube Müdürlüğü önünde 1922 izci ve gençle başlayan yürüyüşte, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde etkinlik boyunca çeşitli marşlar seslendirildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve il protokolünün de katıldığı yürüyüş, Zafer Meydanı'nda sona erdi.

Güzergah boyunca vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek oldu.

Yürüyüş sonunda keman sanatçısı Canan Anderson'un konser verdi.

Vali Yiğitbaşı, konser sonrası yaptığı konuşmada, bugün 19.22'de başlattığımız 1922 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüşün izci ve gençlerle gerçekleştirildiğini söyledi.

Yürüyüşün coşkulu ve gurur verici olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Yürüyüşün ardından Canan Anderson'un muhteşem performansını izlemiş olduk. Bu duygu dolu ve tarihi anlarda coşku ile hüznü bir arada yaşadık. Afyonkarahisar'da sahne aldığınız için teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile İzcilik Federasyonumuza da çok teşekkür ediyoruz."

Yiğitbaşı, sanatçı Anderson'a çiçek takdim ederek, konser için teşekkür etti.

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