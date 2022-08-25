Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Afyonkarahisar'daki "Zafer Haftası Kutlamaları"nda konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Büyük Zafer'in en temel kaynağı, birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, mukaddesatına, hürriyetine ve değerlerine olan aşkı, inancıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte böyle birlik, beraberlik, mücadele ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir." dedi.

Büyük Taarruz'un başladığı Şuhut'ta düzenlenen "Zafer Haftası Kutlamaları"na katılan Oktay, Büyük Taarruz Karargahı'nı ziyaret etti, ardından Şuhut Şehir Stadyumu'nda vatandaşlara hitap etti.

İstiklal ve istikbal mücadelesinin vuku bulduğu Afyonkarahisar Şuhut'ta bulunmaktan dolayı bahtiyarlık duyduğunu belirten Oktay, "Geçmişi zaferlerle, haklı mücadelelerle dolu bu şanlı milletin bir mensubu olduğum için Allah'a hamd ediyorum. Kocatepe'den başlayıp bir gün sonra Afyonkarahisar'ın, ardından da 9 Eylül'de tüm vatanın kurtuluşuna kapı açan, bağımsızlığımızın mührü Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlu olsun." diye konuştu.

Oktay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle, minnetle yad ettiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını iletti.

Birinci Dünya Savaşı'nda, Türkiye coğrafyasında büyük acılar yaşandığını ancak milletin, kendi geleceğini tayin etmeyi başardığını vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"O zorlu günlerde milletin önünde iki seçenek vardı ya zillete teslim olunacak ya da yıkılan, yakılan bir ülke yılmaz evlatlarının azmiyle yeniden ayağa kalkacak ve küllerinden doğacaktı. İşgallere karşı başlatılan Kuvay-ı Milliye hareketi, dünyanın şaşkınlıkla, düşmanlarımızın öfkeyle, dostlarımızın ise ümitle takip ettiği destansı bir mücadele ortaya koymuştur. 1921'de Duatepe'ye kadar gelen Yunan ordusunu püskürtmek, daha birkaç yıl önce tarihe 'Çanakkale geçilmez' sözünü altın harflerle yazdıran vatan evlatlarına düşmüştü. Sakarya'da 22 gün 22 gece süren çarpışmaların ardından durdurulan düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla 100 yıl önce bu gecenin şafağında, Büyük Taarruz başladı. Soğuk Afyon gecesinin sessizliğini Mustafa Kemal Atatürk'ün kendinden ve ordusundan emin sesi bozdu, 'Allah, Türk milletini ve ordusunu siyanet edecektir.' derken güven kaynağı ne top ne tank ne de cephaneydi. 'Milletimiz çok büyüktür. Bu millet esaret ve zillet kabul etmez.' diyen Gazi Mustafa Kemal, en çok istiklale aşık Anadolu irfanına güveniyordu. Bir yıl önce sathı müdafaa nedir bunu öğrenen düşman, 26 Ağustos'tan itibaren sathı taarruzu belleklerine kazıyacaktı."

Afyonkarahisar'ın güneyinde istiklale yürüyen binlerce yiğidin, Sındırgı yaylalarına şanla, şerefle istiklali taşıdığını anlatan Oktay, "Kocatepe sırtlarından atılan ilk top mermisi ile kahraman ordumuz hücuma geçmiş, düşmanı amansız bir şekilde bozguna uğratmıştır. Milli şairimiz Mehmet Akif'in ifadeleriyle 'Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler… Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından, Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet onu, haşa, edecek kahrına ram? Çünkü te'sisi ilahi o metin istihkam.'" dedi.

- "Geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağladı"

Bu ruhla 14 gün gibi kısa bir sürede düşmanın, Anadolu'nun ortalarından İzmir'e kadar sürüldüğünü ve tarihte eşine ender rastlanacak bir başarıya imza atıldığını vurgulayan Oktay, "Büyük Zafer'in en temel kaynağı, birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, mukaddesatına, hürriyetine ve değerlerine olan aşkı, inancıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte böyle birlik, beraberlik, mücadele ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir." diye konuştu.

Oktay, bu ruhu 2053 ve 2071 vizyonlarına yansıtarak sonraki nesillerin önünde çok daha geniş, çok daha aydınlık ufuklar açacaklarını da belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'yi katbekat daha güçlü, daha müreffeh, her alanda bağımsız ve daha muktedir hale getirmek için durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

20 yıldır kalkınma yolunda çıkan gizli, açık engelleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Mücadele'deki o ruhla aştıklarının ve aşmakta olduklarının altını çizen Oktay, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızı kuşatmak için kurdukları senaryoları, milletimize biçmeye çalıştıkları kefeni, Büyük Taarruz'daki kararlılıkla parçaladık. Karşılaştığımız çifte standartları, hak bilmez, hukuk tanımazlıkları ve nice yaptırım tehdidini, birliğimizden ve beraberliğimizden aldığımız güçle yıkıp geçtik. 15 Temmuz'da maskeleri düşen hainleri aynı cesaretle geri püskürttük. Maruz kaldığımız saldırı ve badireler mücadele azmimizi milletçe daha da perçinledi. Üstesinden geldiğimiz her bir engel, kendimize duyduğumuz güveni daha da güçlendirdi. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle aştığımız tepeler, geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağladı."

Bugün dünden çok daha gür bir sedayla Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlara "Hodri meydan" dediklerini söyleyen Oktay, "Büyük Zafer'in 100'üncü yılında böyle güçlü bir Türkiye varken şu anda bölgede ve Mavi Vatan'da türlü aymazlıklarla kaçak dövüşenler aynı cesareti gösterebilir mi? Yunan'ın dün olduğu gibi bugün de yüreği yetmez. Türkiye'nin demokrasisine, istikrarına, bölgesel çıkarlarına göz dikenler bunun dönüp kendilerine vereceği zararın farkında mı? İçerdeki ve dışardaki bedhahları İstiklal Mücadelesi'nde olduğu gibi yine denizlere dökeriz. Medeniyet derinliğine sahip olmayanların hafızaları sınırlı olabilir ama biz binlerce yıllık devlet geleneğimizde dün nerede olduğumuzu, bugün nerede durduğumuzu, yarın nereyi hedeflediğimizi gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Afyonkarahisar'da yakılan tam bağımsızlık ateşi sönmedi"

Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanda ödenen bedelleri de unutmadıklarını belirten Oktay, Türk ordusunu, düşmana karşı cephede mücadele verirken arkada yağmacılık peşinde koşanları tarihin kara sayfalara yazdığını ve nihayetinde ne mandacıların ne de yağmacıların kazanabildiğini, kazananın Türk milletinin istiklal mücadelesi olduğunu söyledi.

"Bugün de kim nerede saf tutarsa tutsun, kime, neye güvenirse güvensin, kazanan milletimiz olacaktır, milletimizle birlikte bu mücadeleyi yürütenler olacaktır." diyen Oktay, bugün de inandıkları yolda her türlü bedeli ödemeye kararlı olduklarını ve asla mücadeleden kaçmayacaklarını kaydetti.

Oktay, Türkiye'nin istiklalinin ve istikbalinin önüne çıkan bentleri, 100 yıl önce olduğu gibi kükremiş bir sel gibi çiğneyip geçmekten geri durmayacaklarına işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Arkamızda 85 milyon vatandaşımızın gücü, 100 milyonlarca kardeşimizin duası, binlerce yılık bir tarihi geçmiş var. Garbın afakını çelik zırhlı duvarlar dahi sarsa bugün hem iman dolu göğsümüz hem de yerli, milli teknolojilerle donattığımız bağımsız üretim kabiliyetimiz var. MİLGEM gemilerimiz ve denizaltılarımızdan İHA, SİHA ve insansız kara araçlarına, havada, karada, denizde, milli güvenliğini milli teçhizatıyla sağlayabilen bir Türkiye var bugün. Kendi uydusunu üretme kapasitesine sahip, 'Türkiye'nin otomobili TOGG' için gün sayan, ihracatta rekorlara, tarımda yüksek rekolteye koşan bir Türkiye'den söz ediyoruz."

Oktay, 20 yılda enerjiden ulaştırma ve altyapıya, sanayiden dijitalleşmeye her alanda sağlanan büyük ilerlemeye ve 81 ilin her bir köşesinde yükselen kalkınma yatırımlarına sahip olunduğunu vurgulayarak, "Hem 'Dünya 5'ten büyüktür' diyecek bilinci hem de bölgemizdeki çatışmalarda çözümün adresi olacak iradeyi taşıyoruz. Afyonkarahisar'da yakılan tam bağımsızlık ateşi sönmedi. Ne yaparlarsa yapsınlar büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde, Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde duramayacaklar. Gafiller bize bin kere diz çöktürdüklerini sanadursunlar, biz bin bir kere çok daha güçlü şekilde ayağa kalkmaya devam edeceğiz." dedi.

- "Yeni nesillere çok daha müreffeh bir Türkiye bırakmaya kararlıyız"

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü için Malazgirt Milli Parkı'nda milletle buluşacaklarını bildiren Oktay, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kut'ül Amare'ye, Sakarya'dan Büyük Taarruz'a bu şanlı geçmişin, bu köklü mazinin Türk milletinin olduğunu vurguladı.

Oktay, Malazgirt ruhunu da Büyük Zafer ruhunu da sonsuza dek yaşatacaklarının altını çizerek, 1071'den beslenerek 2071'e daha güçlü uzanmaya, yeni nesillere çok daha müreffeh ve muktedir bir Türkiye bırakmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Türkiye'yi büyütmeye, kalkındırmaya, zenginleştirmeye ve geliştirmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde devam edeceklerini belirten Oktay, "Bu duygularla hem Malazgirt Zaferi'mizin 951. yıl dönümünü hem de 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un başlangıcının 100'üncü yılını gönülden kutluyorum. Şuhut'un coşkusuna ortak olan, genciyle yaşlısıyla herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ülkemizin güvenliği, milletimizin geleceği için sınırlarımız içinde ve dışında görev yapmakta olan askerlerimizi, destanlar yazan kahramanlarımızı buradan tüm kalbimle selamlıyorum." dedi.

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