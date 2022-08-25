Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Afyonkarahisar'daki "Zafer Haftası Kutlamaları"nda konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Afyonkarahisar'daki "Zafer Haftası Kutlamaları"nda konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Afyonkarahisar'daki "Zafer Haftası Kutlamaları"nda konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Büyük Zafer'in en temel kaynağı, birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, mukaddesatına, hürriyetine ve değerlerine olan aşkı, inancıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte böyle birlik, beraberlik, mücadele ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir." dedi.

Büyük Taarruz'un başladığı Şuhut'ta düzenlenen "Zafer Haftası Kutlamaları"na katılan Oktay, Büyük Taarruz Karargahı'nı ziyaret etti, ardından Şuhut Şehir Stadyumu'nda vatandaşlara hitap etti.

İstiklal ve istikbal mücadelesinin vuku bulduğu Afyonkarahisar Şuhut'ta bulunmaktan dolayı bahtiyarlık duyduğunu belirten Oktay, "Geçmişi zaferlerle, haklı mücadelelerle dolu bu şanlı milletin bir mensubu olduğum için Allah'a hamd ediyorum. Kocatepe'den başlayıp bir gün sonra Afyonkarahisar'ın, ardından da 9 Eylül'de tüm vatanın kurtuluşuna kapı açan, bağımsızlığımızın mührü Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlu olsun." diye konuştu.

Oktay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle, minnetle yad ettiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını iletti.

Birinci Dünya Savaşı'nda, Türkiye coğrafyasında büyük acılar yaşandığını ancak milletin, kendi geleceğini tayin etmeyi başardığını vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"O zorlu günlerde milletin önünde iki seçenek vardı ya zillete teslim olunacak ya da yıkılan, yakılan bir ülke yılmaz evlatlarının azmiyle yeniden ayağa kalkacak ve küllerinden doğacaktı. İşgallere karşı başlatılan Kuvay-ı Milliye hareketi, dünyanın şaşkınlıkla, düşmanlarımızın öfkeyle, dostlarımızın ise ümitle takip ettiği destansı bir mücadele ortaya koymuştur. 1921'de Duatepe'ye kadar gelen Yunan ordusunu püskürtmek, daha birkaç yıl önce tarihe 'Çanakkale geçilmez' sözünü altın harflerle yazdıran vatan evlatlarına düşmüştü. Sakarya'da 22 gün 22 gece süren çarpışmaların ardından durdurulan düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla 100 yıl önce bu gecenin şafağında, Büyük Taarruz başladı. Soğuk Afyon gecesinin sessizliğini Mustafa Kemal Atatürk'ün kendinden ve ordusundan emin sesi bozdu, 'Allah, Türk milletini ve ordusunu siyanet edecektir.' derken güven kaynağı ne top ne tank ne de cephaneydi. 'Milletimiz çok büyüktür. Bu millet esaret ve zillet kabul etmez.' diyen Gazi Mustafa Kemal, en çok istiklale aşık Anadolu irfanına güveniyordu. Bir yıl önce sathı müdafaa nedir bunu öğrenen düşman, 26 Ağustos'tan itibaren sathı taarruzu belleklerine kazıyacaktı."

Afyonkarahisar'ın güneyinde istiklale yürüyen binlerce yiğidin, Sındırgı yaylalarına şanla, şerefle istiklali taşıdığını anlatan Oktay, "Kocatepe sırtlarından atılan ilk top mermisi ile kahraman ordumuz hücuma geçmiş, düşmanı amansız bir şekilde bozguna uğratmıştır. Milli şairimiz Mehmet Akif'in ifadeleriyle 'Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler… Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından, Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet onu, haşa, edecek kahrına ram? Çünkü te'sisi ilahi o metin istihkam.'" dedi.

- "Geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağladı"

Bu ruhla 14 gün gibi kısa bir sürede düşmanın, Anadolu'nun ortalarından İzmir'e kadar sürüldüğünü ve tarihte eşine ender rastlanacak bir başarıya imza atıldığını vurgulayan Oktay, "Büyük Zafer'in en temel kaynağı, birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, mukaddesatına, hürriyetine ve değerlerine olan aşkı, inancıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte böyle birlik, beraberlik, mücadele ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir." diye konuştu.

Oktay, bu ruhu 2053 ve 2071 vizyonlarına yansıtarak sonraki nesillerin önünde çok daha geniş, çok daha aydınlık ufuklar açacaklarını da belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'yi katbekat daha güçlü, daha müreffeh, her alanda bağımsız ve daha muktedir hale getirmek için durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

20 yıldır kalkınma yolunda çıkan gizli, açık engelleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Mücadele'deki o ruhla aştıklarının ve aşmakta olduklarının altını çizen Oktay, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızı kuşatmak için kurdukları senaryoları, milletimize biçmeye çalıştıkları kefeni, Büyük Taarruz'daki kararlılıkla parçaladık. Karşılaştığımız çifte standartları, hak bilmez, hukuk tanımazlıkları ve nice yaptırım tehdidini, birliğimizden ve beraberliğimizden aldığımız güçle yıkıp geçtik. 15 Temmuz'da maskeleri düşen hainleri aynı cesaretle geri püskürttük. Maruz kaldığımız saldırı ve badireler mücadele azmimizi milletçe daha da perçinledi. Üstesinden geldiğimiz her bir engel, kendimize duyduğumuz güveni daha da güçlendirdi. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle aştığımız tepeler, geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağladı."

Bugün dünden çok daha gür bir sedayla Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlara "Hodri meydan" dediklerini söyleyen Oktay, "Büyük Zafer'in 100'üncü yılında böyle güçlü bir Türkiye varken şu anda bölgede ve Mavi Vatan'da türlü aymazlıklarla kaçak dövüşenler aynı cesareti gösterebilir mi? Yunan'ın dün olduğu gibi bugün de yüreği yetmez. Türkiye'nin demokrasisine, istikrarına, bölgesel çıkarlarına göz dikenler bunun dönüp kendilerine vereceği zararın farkında mı? İçerdeki ve dışardaki bedhahları İstiklal Mücadelesi'nde olduğu gibi yine denizlere dökeriz. Medeniyet derinliğine sahip olmayanların hafızaları sınırlı olabilir ama biz binlerce yıllık devlet geleneğimizde dün nerede olduğumuzu, bugün nerede durduğumuzu, yarın nereyi hedeflediğimizi gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Afyonkarahisar'da yakılan tam bağımsızlık ateşi sönmedi"

Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanda ödenen bedelleri de unutmadıklarını belirten Oktay, Türk ordusunu, düşmana karşı cephede mücadele verirken arkada yağmacılık peşinde koşanları tarihin kara sayfalara yazdığını ve nihayetinde ne mandacıların ne de yağmacıların kazanabildiğini, kazananın Türk milletinin istiklal mücadelesi olduğunu söyledi.

"Bugün de kim nerede saf tutarsa tutsun, kime, neye güvenirse güvensin, kazanan milletimiz olacaktır, milletimizle birlikte bu mücadeleyi yürütenler olacaktır." diyen Oktay, bugün de inandıkları yolda her türlü bedeli ödemeye kararlı olduklarını ve asla mücadeleden kaçmayacaklarını kaydetti.

Oktay, Türkiye'nin istiklalinin ve istikbalinin önüne çıkan bentleri, 100 yıl önce olduğu gibi kükremiş bir sel gibi çiğneyip geçmekten geri durmayacaklarına işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Arkamızda 85 milyon vatandaşımızın gücü, 100 milyonlarca kardeşimizin duası, binlerce yılık bir tarihi geçmiş var. Garbın afakını çelik zırhlı duvarlar dahi sarsa bugün hem iman dolu göğsümüz hem de yerli, milli teknolojilerle donattığımız bağımsız üretim kabiliyetimiz var. MİLGEM gemilerimiz ve denizaltılarımızdan İHA, SİHA ve insansız kara araçlarına, havada, karada, denizde, milli güvenliğini milli teçhizatıyla sağlayabilen bir Türkiye var bugün. Kendi uydusunu üretme kapasitesine sahip, 'Türkiye'nin otomobili TOGG' için gün sayan, ihracatta rekorlara, tarımda yüksek rekolteye koşan bir Türkiye'den söz ediyoruz."

Oktay, 20 yılda enerjiden ulaştırma ve altyapıya, sanayiden dijitalleşmeye her alanda sağlanan büyük ilerlemeye ve 81 ilin her bir köşesinde yükselen kalkınma yatırımlarına sahip olunduğunu vurgulayarak, "Hem 'Dünya 5'ten büyüktür' diyecek bilinci hem de bölgemizdeki çatışmalarda çözümün adresi olacak iradeyi taşıyoruz. Afyonkarahisar'da yakılan tam bağımsızlık ateşi sönmedi. Ne yaparlarsa yapsınlar büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde, Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde duramayacaklar. Gafiller bize bin kere diz çöktürdüklerini sanadursunlar, biz bin bir kere çok daha güçlü şekilde ayağa kalkmaya devam edeceğiz." dedi.

- "Yeni nesillere çok daha müreffeh bir Türkiye bırakmaya kararlıyız"

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü için Malazgirt Milli Parkı'nda milletle buluşacaklarını bildiren Oktay, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kut'ül Amare'ye, Sakarya'dan Büyük Taarruz'a bu şanlı geçmişin, bu köklü mazinin Türk milletinin olduğunu vurguladı.

Oktay, Malazgirt ruhunu da Büyük Zafer ruhunu da sonsuza dek yaşatacaklarının altını çizerek, 1071'den beslenerek 2071'e daha güçlü uzanmaya, yeni nesillere çok daha müreffeh ve muktedir bir Türkiye bırakmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Türkiye'yi büyütmeye, kalkındırmaya, zenginleştirmeye ve geliştirmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde devam edeceklerini belirten Oktay, "Bu duygularla hem Malazgirt Zaferi'mizin 951. yıl dönümünü hem de 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un başlangıcının 100'üncü yılını gönülden kutluyorum. Şuhut'un coşkusuna ortak olan, genciyle yaşlısıyla herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ülkemizin güvenliği, milletimizin geleceği için sınırlarımız içinde ve dışında görev yapmakta olan askerlerimizi, destanlar yazan kahramanlarımızı buradan tüm kalbimle selamlıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları başladı
Afyonkarahisar'da aşçının çalınan minibüsü bulundu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da aşçının çalınan minibüsü bulundu
AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, "Zaferin Askerleri Mehmetçik Sergisi"ni gezdi
YEREL HABERLER AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, "Zaferin Askerleri ...
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ...
Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 ...
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü refüje çarptı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü refüje çarptı
Afyonkarahisar'da 1922 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 1922 metrelik Türk bayrağıyla ...
Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle vurulan sürücü öldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle vurulan sürücü öldü
Afyonkarahisar'da Anadolu Ajansı Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Anadolu Ajansı Zaferin Askeri ...
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli ...
Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 ...
Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.