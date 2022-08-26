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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü törenle kutlanıyor

AA

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü törenle kutlanıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tören düzenlendi.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, bugün ve bir hafta boyunca, Zafer Haftası kutlamaları için hep beraber el ele, gönül gönüle; şühedanın ve ecdadın manevi huzurunda, birlikte ve bir arada, Zaferin kazanıldığı topraklarda, milli mücadelenin sembol şehri Afyonkarahisar'da anma etkinliklerinde olduğumuzu söyledi.

Tarihte eşi benzeri çok az görülen böylesine büyük bir zaferin 100. yılına erişmenin ve onu hep birlikte kutluyor olmanın gururu, heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduğumuzu kaydeden Yiğitbaşı, "Bugün ecdadımızın 100 yıl önce, Anadolu'yu işgale gelen düşmana, Türk milletini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutamayacağı dersi verdiği ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirini kırdığı gündür." dedi.

Kahraman milletin 100 yıl önce bu gece Gazi Mustafa Kemal'in komutasında kurtuluş mücadelesini buradan, Şuhut ilçesinden başlatmış, her türlü yokluk ve imkansızlıkları göğsündeki yüksek iman gücü ve vatan sevgisi ile aşmış, düşmanı denize döktüğünü belirten Yiğitbaşı, şunları söyledi:

"Bu zafer, Anadolu'nun ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanı olmuştur. Büyük zaferle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelleri bu topraklarda atılmış, Afyonkarahisar, 'Cumhuriyetin kazanıldığı topraklar' olarak anılmaya başladı. Afyonkarahisar ve Şuhut ilçesi milli mücadelede apayrı bir öneme sahiptir. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz ile ilgili son hazırlıklar Şuhut ilçesinde yapılmış, harekatla ilgili son emir, bugün Atatürk Evi olan Hacı Veli Konağı'nda yapılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın en çetin mücadeleleri bu topraklarda yaşanmış, nice kahraman şehitler toprağa düşmüş, kanının son damlasına kadar mücadele eden bu millet; Kocatepe'yi Sincanlı Ovası'nı, Dumlupınar Meydanı'nı da düşmana dar etmiştir."

Yiğitbaşı, "Sevgili gençler sizler dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış ecdat yadigarı bu topraklardaki varlığınızla bu anlamlı ve kutlu geceye ve yürüyüşe katılımınızla aydınlık yarınların ve büyük Türkiye'nin habercilerisiniz. Bugün, 21. yüzyılda bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt'ten milli mücadeleye, sınır dışı harekatlara kadar kutsal Anadolu toprağını canıyla kanıyla bizlere vatan kılan tüm şehitlerin bıraktığı bu mirası yani Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, kalkındırmak ve güçlendirmektir." diye konuştu.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende daha sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisini sundu.

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