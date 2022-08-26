TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocatepe Anıtı'nı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocatepe Anıtı'nı ziyaret etti

AA

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nı ziyaret etti.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocatepe Anıtı'nı ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nı ziyaret etti.

Sarıgül, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri için Afyonkarahisar'a geldi.

Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nı ziyaret eden Sarıgül, partililerle fotoğraf çektirdi.

Sarıgül, ziyaretin ardından gazetecilere, 100 yıl önce büyük mücadeleler verildiğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının "Ya istiklal ya ölüm" diyerek yola çıktığını aktaran Sarıgül, "Yunan ordusunu tam 3 saatte burada büyük bir mağlubiyete uğrattılar. O ruhu, o heyecanı aynı şekilde Türk milleti olarak yaşıyoruz. Türkiye Değişim Partisi olarak 'Malazgirt'ten Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye' diyoruz. Alparslan'lar da bizim, Fatih Sultan Mehmet'ler de bizim, Mustafa Kemal Atatürk'ler de bizim. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Atam sen rahat ol, evlatların her zaman görevde." diye konuştu.

Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e seslenerek şöyle konuştu:

"Siyasiler savaştan yana olmaz, barıştan yana olur. Sayın Miçotakis, Türkiye'miz sana komşu, Amerika'yı bırak, Türkiye'yle komşu olmaya bak. Amerika'nın Yunan adalarında silahlanmasını, NATO'nun Yunan adalarında orantısız olarak silahlanmasını asla doğru bulmuyoruz. Miçotakis'i bir kez daha tarihten 100 sene önceki olduğu gibi uyarıyoruz, Sayın Miçotakis ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Türkiye sana daha yakın, Türkiye ile dost olmanın keyfini yaşa. Biz Yunanistan ile dost olmaktan son derece mutluyuz. Biz savaştan yana değil, barıştan yanayız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu yaptı
YEREL HABERLER Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu yaptı
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü ...
Kılıçdaroğlu ile Uysal, "Zafer Yürüyüşü"ne katıldı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu ile Uysal, "Zafer Yürüyüşü"ne katıldı
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde düzenlenen "Zafer Yürüyüşü" Kocatepe'de son buldu
YEREL HABERLER Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde düzenlenen "Zafer ...
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi
YEREL HABERLER Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer ...
Kılıçdaroğlu ile Uysal, Afyonkarahisar'da Atatürk Evi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu ile Uysal, Afyonkarahisar'da Atatürk ...
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü törenle kutlanıyor
YEREL HABERLER Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü törenle kutlanıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Afyonkarahisar'daki "Zafer Haftası Kutlamaları"nda konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Afyonkarahisar'daki ...
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları başladı
Afyonkarahisar'da aşçının çalınan minibüsü bulundu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da aşçının çalınan minibüsü bulundu
AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, "Zaferin Askerleri Mehmetçik Sergisi"ni gezdi
YEREL HABERLER AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, "Zaferin Askerleri ...
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ...
Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 ...
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü refüje çarptı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü refüje çarptı
Afyonkarahisar'da 1922 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 1922 metrelik Türk bayrağıyla ...
Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle vurulan sürücü öldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle vurulan sürücü öldü
Afyonkarahisar'da Anadolu Ajansı Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Anadolu Ajansı Zaferin Askeri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.