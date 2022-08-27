Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla kent merkezinde "Zafer Halk Yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüş öncesi Taş Medrese'de Afyonkarahisar Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği iş birliğiyle Ethem Tem 4. fotoğraf yarışması sergisi açıldı.

Açılışta, Ethem Tem Jüri Özel Ödülü ile ilk üçe giren fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi.

Daha sonra İmaret Camisi'nin önünden başlayan yürüyüşe, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve protokol üyeleri ile kente gelen yabancı ülke halk oyunları ekipleri katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve halk oyunları eşliğinde Bankalar Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Anıtpark önünde sona erdi.

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