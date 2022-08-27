Motosiklet gönüllüleri Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde "süvarinin izinden" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen motosiklet gönüllüleri kamp alanına yerleşti.
Gönüllüler, kentte 26 Ağustos Tabiat Parkı'na kamp kurdu.
Etkinlikte, bugünler için canlarını ortaya koyan kahramanları anmak, anlamak ve minneti ifade etmek amacıyla sürülen bu rotada, 5. Süvari Kolordusunun izlediği yol temel alınacak.
Yarın Afyonkarahisar Kocatepe'den başlayacak sürüş, Tınaztepe, Çiğiltepe ve geçilmez denen ama süvari tarafından bir gecede aşılan Ahırdağı'ndan Sinanpaşa Ovası'na, ikinci gün de adım adım süvarinin izinden gidilerek Kütahya Dumlupınar'a ulaşacak.
Süvarinin izinden grubundan Yavuz Kuru, AA muhabirine, 3 yıldır bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Kuru, "Ağırlıkla arazi sürüşü yapıyoruz. Etkinliğin amacı Büyük Taarruz sahasında Süvari Kolordusunun izlediği rotayı izlemek. 5. Süvari Kolordusunun, Büyük Taarruz'daki izlerini takip ediyoruz. Yurdun dört bir tarafından motosiklet kullanıcıları geliyor. Bu yıl 100. yıl olması sebebiyle daha heyecanlıyız." diye konuştu.