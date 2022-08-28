Motosikletliler Büyük Taarruz'un yıl dönümü etkinliği için Kocatepe'den yola çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosikletliler Büyük Taarruz'un yıl dönümü etkinliği için Kocatepe'den yola çıktı

AA

Motosikletliler Büyük Taarruz'un yıl dönümü etkinliği için Kocatepe'den yola çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde "Süvarinin izinden" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen 250 motosiklet gönüllüsü, Kocatepe'den hareket etti.

Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'de bir araya gelen gönüllüler, İstiklal Marşı'nı okudu, sunum ve sürüş brifingi aldı.

Süvarinin izinden grubundan Yavuz Kuru, AA muhabirine, Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da bulunduklarını söyledi.

Büyük Taarruz sahasında 5. Süvari Kolordusunun izlediği rotanın takip edildiği etkinliğe bu sene 250 motosikletlinin katıldığını dile getiren Kuru, şöyle konuştu:

"Büyük Taarruz'da 5. Süvari Kolordusunun izlediği yolu demir atlarımızla takip etmek için yola çıktık. Bu anlamda Kocatepe önemli bir nokta. Buradan rotamızı takip etmek üzere motosikletimizle hareket edeceğiz. İlk günkü sürüşümüzü Tokuşlar köyünde tamamlayıp, kamp alanımıza döneceğiz. İkinci günde süvari şehitliklerini ziyaret edip Dumlupınar'da turumuzu sonlandıracağız."

- "Burada olunca da insanın kalbi çok farklı atıyor"

Motosiklet gönüllüsü Mehmet Girgin de 20 yıldır motosiklet kullandığını ve ilk kez etkinliğe katıldığını dile getirdi.

Her Türk insanının yaşadığı duygular içerisinde olduğunu aktaran Girgin, "Büyük zaferin sonuçta 100. yılındayız. Bu vatanın bize nasıl fedakarlıklarla verildiğini bir kere daha görme ve hatırlama imkanı oluyor. Burada olunca da insanın kalbi çok farklı atıyor. İnşallah, bundan sonraki etkinlere de katılmayı planlıyorum." dedi.

- "Seneye de inşallah buradayız"

Buğra Bezmas da 25 yıldır motosiklet kullandığını ve etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu, her sene burada olmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe katıldıkları için farklı duygular içerisinde olduklarını dile getiren Bezmas,"Yolda sürmek gibi olmuyor. Buraya geldiğinde ağlayanlar ve duygulananlar oldu. Bu güzel duyguların hepsini burada yaşamak çok güzeldi. Seneye de inşallah buradayız." diye konuştu.

Eskişehir'den gelen motosiklet tutkunu Gürkan Güler ise Türkiye'nin kurtuluşunun başlangıç noktasında atalarının huzurunda oldukları için gurur duyduklarını ifade etti.

Alanda Türk bayrağı ile Atatürk fotoğrafı açan gönüllüler Kocatepe'den yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet gönüllüleri Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anacak
YEREL HABERLER Motosiklet gönüllüleri Büyük Taarruz'u "süvarinin ...
TRT'nin hazırladığı "İstiklal Yolu: Büyük Taarruz" belgeselinin tanıtımı Afyonkarahisar'da yapıldı
YEREL HABERLER TRT'nin hazırladığı "İstiklal Yolu: Büyük Taarruz" ...
Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. ...
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında ...
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afyonkarahisar'da basın toplantısı düzenledi:
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ...
Afyonkarahisar'da 8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 11 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 8 kişinin yaralandığı kavgayla ...
Su Kayağı Türkiye Şampiyonası Afyonkarahisar'da başladı
YEREL HABERLER Su Kayağı Türkiye Şampiyonası Afyonkarahisar'da ...
Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da şehitliklerde tören düzenlendi
YEREL HABERLER Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla ...
Büyük Taarruz'un üzerinden 100 yıl geçse de hala Afyonkarahisar'da mermi ve miğfer bulunuyor
YEREL HABERLER Büyük Taarruz'un üzerinden 100 yıl geçse de hala ...
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli ...
Afyonkarahisar'da "100. Yılda Uluslararası Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi Sempozyumu" başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da "100. Yılda Uluslararası Büyük ...
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocatepe Anıtı'nı ziyaret etti
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocatepe Anıtı'nı ...
Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu yaptı
YEREL HABERLER Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu yaptı
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü ...
Kılıçdaroğlu ile Uysal, "Zafer Yürüyüşü"ne katıldı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu ile Uysal, "Zafer Yürüyüşü"ne katıldı
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde düzenlenen "Zafer Yürüyüşü" Kocatepe'de son buldu
YEREL HABERLER Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde düzenlenen "Zafer ...
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi
YEREL HABERLER Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer ...
Kılıçdaroğlu ile Uysal, Afyonkarahisar'da Atatürk Evi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu ile Uysal, Afyonkarahisar'da Atatürk ...
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü törenle kutlanıyor
YEREL HABERLER Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü törenle kutlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.