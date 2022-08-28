Afyonkarahisar'da ışık ve lazer gösterimi yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Zafer Havalimanı'nın katkılarıyla Büyük Taarruz'un 100. yılına özel Karahisar Kalesi'nde ışık ve lazer gösterimi yapıldı.

Zafer Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar ve Kütahya'da "Zaferin Yüzü, Senin Yüzün" fotoğraf alanları ve ışık-lazer gösterisi etkinliklerinin yapıldığı belirtildi.

Etkinliklerin Afyonkarahisar ve Kütahya Valiliklerinin öncülüğünde 30 Ağustos'a kadar süreceği aktarılan açıklamada, Karahisar Kalesi'ne yansıtılan ışık ve lazer gösterilerinin vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildiği ifade edildi.

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