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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zafer Ultra Maratonu'nun ikinci günü tamamlandı

AA

Zafer Ultra Maratonu'nun ikinci günü tamamlandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Zafer'in 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Ultra Maratonu'nda ikinci gün tamamlandı.

Büyük Taarruz Şehitliği'nden başlayan koşu, Yıldırım Kemal Şehitliği'nde sona erdi.

Büyük Taarruz'un 100. yılında Afyonkarahisar Kocatepe Anıtı'ndan başlayan maratonun ikinci gününde sporcular 65 kilometre koştu.

30 Ağustos'ta Afyonkarahisar Kocatepe Anıtı'ndan başlayan Zafer Ultra Maratonu, Manisa-Salihli, Turgutlu ve İzmir-İnciraltı güzergahında devam edecek ve 4 Eylül'de İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak.

Büyük Taarruz ruhunu tüm Türkiye'ye yayacak etkinlikler dizisi içinde Zafer Sanal Koşusu'nun da planlandığı bildirildi.


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