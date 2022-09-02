Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışması sırasında tarihi değeri olduğu düşünülen taş bulundu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde doğalgaz çalışmaları sırasında tarihi değeri olduğu düşünülen taş bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Camikebir Mahallesi'nde bulunan taşın belediye ile Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü arasında yapılan görüşme sonucunda gerekli incelemelerin yapılması için Suçıkan Park Tesisleri'nde bulunan alana bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli incelemelerin yapılacağı kaydedildi.

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