Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 13 sporcu temsil ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 13 sporcu temsil ediyor

AA

Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 13 sporcu temsil ediyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi biri kadın 13 Türk sporcunun temsil ettiğini, bu sayısının ilerleyen süreçte daha da artacağına inandığını söyledi.

Baysan, AA muhabirine, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nin Türkiye'nin yüz akı pisti olduğunu dile getirdi.

Afyonkarahisar'ın daha önce Avrupa Akrobasi Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını anımsatan Baysan,"En iyi pist alanında birinci seçildi. O unvanımızı kaybetmedik. Bunu korumak için sürekli figürlerimizi değiştiriyor, altyapımızı yeniliyoruz. Bu Türkiye için büyük gurur." dedi.


- "Seyircimizin desteği bizim için çok önemli"

Pistin özellikle yabancı sporculardan büyük beğeni topladığını vurgulayan Baysan, şöyle konuştu:

"İki ayak, dünyada çok az olmasına rağmen talep üzerine geçen yıl Türkiye'ye verildi. Afyonkarahisar hem MXGP ile hem festivalle Türkiye'nin göz bebeği. Bu ambiyansın Afyonkarahisar'da devam etmesi gerek. Bu işi sevmeyenlerin bile buraya gelmesi, şu ortamı görmesi durumunda buradan ayrılmayacaklarına eminim. Çok keyifli bir organizasyon. Dünyada sadece 18 ülkeye nasip olan organizasyonu Afyonkarahisar'a getirdik. Bu başarının sürmesi için en büyük kriter, seyirci. O açıdan seyircimizin desteği bizim için çok önemli."


- Türk sporcularımızın sayısı her sene artıyor

Baysan, ilk dönemki organizasyonlarda Türkiye'yi 2-3 sporcunun temsil ettiğine işaret ederek, "Bu yıl biri kadın 13 Türk sporcusu organizasyonda bizleri temsil ediyor. Türkiye'de motosiklet sporuna olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu rakamın ilerleyen zamanlarda 30-40'lara çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye MotoFest etkinliğinde müzik grubu Kolpa ve Erol Evgin sahne aldı
YEREL HABERLER Türkiye MotoFest etkinliğinde müzik grubu Kolpa ve ...
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 ...
Dünya Motokros Şampiyonası
YEREL HABERLER Dünya Motokros Şampiyonası
Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı
YEREL HABERLER Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da ...
Motokrosçular Afyonkarahisar'da şampiyonluk için gaza basacak
YEREL HABERLER Motokrosçular Afyonkarahisar'da şampiyonluk için gaza ...
Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı
YEREL HABERLER Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı ...
Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
YEREL HABERLER Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi ...
Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışması sırasında tarihi değeri olduğu düşünülen taş bulundu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışması sırasında tarihi ...
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru Yaşar sahne aldı
YEREL HABERLER Türkiye MotoFest etkinliğinde Manuş Baba ve Ebru ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.