Dünya Motokros Şampiyonası'nın gençler sezon şampiyonu Tom Vialle oldu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın finali yapıldı. Sezonu Tom Vialle şampiyon tamamladı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam edildi.

MX2 gençler ikinci yarışında Fransız Tom Vialle birinci, Belçikalı Jago Geerts ikinci, Alman Simon Laengenfelder ise üçüncü oldu.

Markalar sıralaması ise, Yamaha, KTM, GASGAS şeklinde gerçekleşti.

Bitci MX2 Türkiye yarışını da Vialle kazandı. Bu etapta, her iki yarışı önde bitiren Vialle birinci olurken, ikinciliği Belçikalı Jago Geerts, üçüncülüğü ise Hollandalı Roan Van De Moosdijk elde etti.





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