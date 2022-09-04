Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etabı sonrası ödül töreni yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final etabı sonrası ödül töreni gerçekleştirildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde böylesine muhteşem organizasyona ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Yiğitbaşı, "Bu etkinlik her yıl büyüyerek daha coşkulu devam edecek. Bu anlamda bütün dünyanın gözlerinin Türkiye'de, Afyonkarahisar'da kalmasını rica ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de "Bizlere bu imkanı sunan himayeleriyle daima yanımızda olduğunu hissettiren Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Daha sonra, 2022 yılında dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri verildi.

Ödül töreninde, dünyada en iyi tanıtım yapan ülke, Afyonkarahisar öncülüğünde Türkiye olurken ödülü Türkiye adına Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, FIM Başkanı Jorge Viegas'tan aldı.

Ödül töreni sonrası Ajda Pekkan konser verdi.

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