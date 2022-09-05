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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Motokros Şampiyonası'nı 250 binin üzerinde seyirci izledi

AA

Dünya Motokros Şampiyonası'nı 250 binin üzerinde seyirci izledi

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde ve Valilik katkılarıyla düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nı 250 binin üzerinde kişinin izlediği bildirildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine, organizasyonu düzenlemenin gurur ve onur verici olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın ve ülkenin tanıtımı açısından organizasyonun çok önem arz ettiğini kaydeden Zeybek, "Yarışmalar başlamadan önce Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile beraber Türksat'a gittik. Türksat sponsor oldu. Ana sponsor oydu." dedi.

Organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirildiğini anımsatan Zeybek, şöyle konuştu:

"Bu yılın ayrı bir özelliği vardı. Dünya Motor Sporları FIM Başkanı Jorge Viegas'ta Afyonkarahisar'a geldi. Dünyadaki yapılan yarışmaların ana ödüllerinin verildiği organizasyonda Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Viegas, Afyonkarahisar'a ilk defa geldiğini söyledi. Kendisiyle yaptığımız görüşmede kenti, sahayı, pisti, padokları mükemmel buldu. Dünyanın hiç bir yerinde böyle alanların olmadığını ifade etti. İnşallah burada daha farklı organizasyonları yapabiliriz diye ifade etti. Bu bizim için ayrı bir onur vesilesi. 5 gün süren bir organizasyondu. Geçtiğimiz yıl yaptığımızda iki organizasyonu iki şampiyonayı birden yaptık. Hesaplamalarda 100 bin seyirciye ulaşırız diyorduk 160 binde kapattık. Bu yıl 5 günde 250 binin üzerinde seyirci kapasitesine ulaştık."


- "Önümüzdeki yıllarda bunu farklı organizasyonlarla ili, ülkeyi tanıtmaya devam edeceğiz"

Ödüller verilirken de daha önceki yıllarda dünyanın en iyi pisti, en iyi padok ödülüne sahip olduklarını belirten Zeybek, "Bu yıl dünyada ülkesini en iyi tanıtan il ödülüne layık görüldük. Dün ödülümüzü aldık." diye konuştu.

Yarışmaya 25 ülkeden 120 sporcunun katıldığını da dile getiren Zeybek, şunları söyledi:

"Geniş katılımla yapıldı. Gelen sanatçılar son derece memnun ayrıldılar. Etkinlikte hiç bir olay olmaması bizim için en büyük teselli oldu. Önümüzdeki yıllarda bunu daha farklı organizasyonlarla ili ve ülkeyi tanıtmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük destekçimiz himayelerine alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz."


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