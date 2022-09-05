Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit düşenler anıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 2012'de meydana gelen patlamada şehit düşen 25 asker için anma töreni düzenlendi.

Kışlada basına kapalı gerçekleşen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Sinan Kazancı dua etti. Şehit yakınları, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

Tören çıkışı gazetecilere açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, 10 yıl önce Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi.

Patlamada 25 vatan evladının şehit olduğunu anlatan Kumartaşlı, "Bugün her yıl olduğu gibi ailelerin acılarını paylaşmak amacıyla burada toplandık. Türkiye'nin değişik illerinden gelen tüm şehit ailelerini burada misafir ettik. Ailelerin acılarına ortak olduk, tüm şehitleri rahmetle andık, memleket sağ olsun." dedi.

Şehit Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan da evlat acısının çok zor olduğunu belirterek, "Rabb'im hiçbir canlıya evlat acısı tattırmasın. Ruhları şad olsun diyorum." ifadesini kullandı.

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