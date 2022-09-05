Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Uzun Çarşı girişinde, lokma tatlı işi ile uğraşan Y.E.M. ve T.G, geçen günlerde iş meselesi yüzünden sosyal medya üzerinden tartıştı.
Çarşı girişinde karşılaşan Y.E.M. ve T.G. arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E.M, yanındaki satırla T.G'ye vurduktan sonra kaçtı.
Olayda bacağı ve kolundan yaralanan T.G. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan Y.E.M'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.