Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ firarilerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2016'da hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken ihraç edilen Y.B'yi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yakaladı.

Y.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.