Dinar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Eser Çocuk Kulübünün düzenlediği yaz kursunda çocukların hazırladığı resim sergisinin açılış programına katıldı.

Sergi alanında çalışmaları inceleyen Sarı, çocuklarla sohbet ederek, güzel çalışmaları dolayısıyla çocukları tebrik etti.

Daha sonra yaz kursunda dereceye giren çocuklara Sarı ve Dinar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar başarı belgelerini takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

- Taptama köfte yemeği coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Dinar ilçesine özgü yöresel yemekler arasında yer alan Taptama köfte yemeği Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın girişimleriyle tescil belgesi aldı.

Dinar'ı her alanda tanıtmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Sarı, Dinar'ı tanıtmak adına kültürel, yöresel yemek ve ürünlerin tescillenmesi adına gerekli kurumlarla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Sarı, "Bu kapsamda ilçenin yöresel yemekleri arasında yer alan Taptama köfte yemeğinin coğrafi işaret tescil belgesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Coğrafi işaret tescil belgesini almamızda emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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